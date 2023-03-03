العراق يعلن تضامنه مع اليونان جراء حادث اصطدام القطارين

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية الإتحادية اليوم الخميس، عن تضامن العراق مع اليونان جراء حادث اصطدام قطارين في لاريسا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إن "الوزارة تعرب عن التعازي وصادقِ المواساة لحكومةِ وشعب اليونان إثر حادث اصطدام قطارين في منطقة "تيمبي" في مدينة لاريسا، أودى بحياة عدد من المدنيين وإصابة آخرين".

وأضاف: "نُجددُ تضامن ووقوف جُمْهُوريَّة العراق حكومةً وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونُوجّه كلماتِ الدعم لهم".

واصطدم قطار الركاب الفائق السرعة، وعلى متنه أكثر من 350 راكباً، بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا اليونانية في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 46 قتيلاً، بالإضافة إلى عشرات المصابين وعدد كبير من المفقودين.