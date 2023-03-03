القوات المسلحة تعلن مقتل ثلاثة "إرهابيين" في هيت

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول يوم الخميس، عن قتل ثلاثة إرهابيين في هيت.

وقال اللواء رسول في بيان، انه "شرعت قوة بقيادة قائد عمليات الجزيـرة بتنفيذ عملية استباقية لمحاصرة وكر للإرهابيين بداخلها 3 من عناصر عصابات داعش، حيث تمكنت القوة المكونة من لواء المشاة 29 وابطال الحشد العشائري واستخبارات القيادة من قتل هؤلاء الإرهابيين".

واضاف ان "القوة عثرت في هذا الوكر على المستمسكات الخاصة بالابطال الشهداء الذين تم غدرهم واغتيالهم من قبل العناصر الإرهابية قبل 4 أيام في القضاء"، موضحا ان "هذه العملية البطولية جاءت ردا وثائرا للشهداء الأبرار وقتل المفرزة الإرهابية التي قامت بالاعتداء على الحشد الشعبي في القضاء".

وتابع انه "لن يكون للإرهاب مكان في أرض النصر الكبير".