إقليم كوردستان يعلن الاحد المقبل عطلة رسمية

أربيل (كوردستان24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية، يوم الاحد المقبل المصادف الخامس من شهر آذار الجاري.

ووفقا لجدول العطل الرسمية التي اعلنت عنها حكومة الاقليم، فان يوم الأحد المقبل المصادف 5 من شهر آذار الجاري هو يوم عطلة رسمية في وزارات ودوائر حكومة الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل على صفحته فيسبوك، ان العطلة بمناسبة ذكرى الانتفاضة الربيعية لشعب كوردستان في مثل هذا اليوم من عام 1991 ضد النظام العراقي السابق.

ويضم جدول العطل الرسمية لشهر اذار في اقليم كوردستان ايام الخامس منه ذكرى الانتفاضة والحادي عشر منه ذكرى اعلان اتفاقية الحادي عشر من اذار عام 1970، والرابع عشر منه ذكرى ولادة الزعيم الكوردي الراحل الملا مصطفى بارزاني ومن 21 لغاية 23 منه بمناسبة عيد نوروز القومي الكوردي.