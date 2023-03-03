اقتصاد

تباطؤ التضخم في تركيا خلال شباط إلى 55,2 بالمئة على أساس سنوي

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3,15% على مدى شهر
author_image أحمد حاجي
ترکیا تباطؤ التضخم شهر شباط 55 بالمئة أساس سنوي

أربيل (كوردستان 24)- تباطأ التضخم في تركيا في شباط فبراير للشهر الرابع على التوالي إلى 55,2% على أساس سنوي مقارنة بـ57,7% في الشهر السابق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة. 

ويأتي هذا التراجع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 أيار مايو.

عملياً، استمرت الأسعار في الارتفاع شهراً بعد آخر، لكن بشكل أقل حدة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3,15% على مدى شهر. 

وبلغ التضخم الذي يغذيه خصوصاً ضعف الليرة التركية، 85,5% على أساس سنوي في تشرين الأول أكتوبر عندما بلغ مستوى غير مسبوق منذ حزيران يونيو 1998، قبل أن يتباطأ في تشرين الثاني نوفمبر للمرة الأولى خلال 18 شهراً.

لكن يطعن اقتصاديون مستقلون من مجموعة أبحاث التضخم (Enag) في الأرقام الرسمية.

وتؤكد المجموعة تسارع ارتفاع أسعار المستهلك في شباط فبراير إلى 126,9% على أساس سنوي، مقابل 121,6% في الشهر السابق.

والاقتصاد التركي الذي يمر بفترة اضطراب، سيتضرر أكثر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط فبراير وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص.

وقدر البنك الدولي الاثنين أن الزلزال والهزات الارتدادية تسببت في أضرار تجاوزت 34 مليار دولار، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

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