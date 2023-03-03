سیاسة

وزير الدفاع العراقي يلتقي رئيس جهاز الاستخبارات التركي

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا"
author_image أحمد حاجي
وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان
وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان
العراق وزير الدفاع العراقي رئيس جهاز الاستخبارات التركي التعاون المشترك الجانب الاستخباري

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الجمعة، برئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، التقى اليوم الجمعة 3 آذار 2023، مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستخبارات هاكان فيدان، وذلك على هامش زيارة يجريها إلى جمهورية تركيا".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات".

وأشار إلى أن "هاكان فيدان أثنى خلال اللقاء على جهود العراق في إيصال المساعدات إلى المتضررين جرّاء الزلازل التي ضربت تركيا في الشهر المنصرم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف