وزير الدفاع العراقي يلتقي رئيس جهاز الاستخبارات التركي

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الجمعة، برئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، التقى اليوم الجمعة 3 آذار 2023، مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستخبارات هاكان فيدان، وذلك على هامش زيارة يجريها إلى جمهورية تركيا".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات".

وأشار إلى أن "هاكان فيدان أثنى خلال اللقاء على جهود العراق في إيصال المساعدات إلى المتضررين جرّاء الزلازل التي ضربت تركيا في الشهر المنصرم".