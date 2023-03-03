أمن

الاغتيالات تتصاعد.. مقتل ضابط كبير في الجيش السابق شمالي ديالى

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عامر إسماعيل المجمعي
عامر إسماعيل المجمعي
العراق العراق ديالى

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر أمنية اليوم الجمعة أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطاً كبيراً في الجيش العراقي السابق شمالي محافظة ديالى.

وهذه أحدث حلقة من العنف الذي أخذ يتصاعد بعد أيام من اغتيال طبيب. وسبق ذلك بأيام تصفية عائلة بالكامل في المحافظة الواقعة شمال شرق بغداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن المسلحين فتحوا النار على العميد في الجيش السابق عامر إسماعيل المجمعي مما أسفر عن مقتله.

وقال شهود لكوردستان 24 إن المجمعي قتل قرب منطقة عليبات شمالي بعقوبة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة الاغتيال.

وفي وقت سابق من اليوم، اغتال مجهولون مسؤولاً سابقاً في حزب الجبهة التركمانية بعدما فجروا قنبلة مثبتة في سيارته وسط كركوك المجاورة لديالى.

وتعيد هذه الحوادث إلى الأذهان أيام العنف التي عصفت بمناطق عديدة من البلاد في السنوات القليلة والتي أزهقت فيها أرواح آلاف المدنيين.

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