"بعيد عن الحقيقة".. مصدر ينفي سعي الإمارات للخروج من أوبك

أربيل (كوردستان 24)- نفى مصدر إماراتي مطلع اليوم الجمعة سعي بلاده للخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن التقرير الإعلامي بشأن دراسة الإمارات الخروج من أوبك "بعيد عن الحقيقة".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن الإمارات تشهد نقاشاً داخلياً بشأن الخروج من منظمة أوبك.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مثل هذا القرار من شأنه أن يهز المنظمة ويقوض قوتها في أسواق النفط العالمية.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات "ملزمة" بضخ أقل بكثير مما تستطيع من النفط، مما يضر بعائداتها النفطية.