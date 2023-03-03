سیاسة

مفوض بالأمم المتحدة ينتقد دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها لمحو قرية حوارة الفلسطينية ووصفها بأنها "تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها".

جاء هذا خلال إلقاء تورك كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث عرض رسميا تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان تورك يشير إلى التصريحات التي أدلى بها سموتريتش يوم الأربعاء وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

ويترأس سموتريتش حزبا مؤيدا للمستوطنين يشارك في الائتلاف القومي الديني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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