برعاية كوردستان 24.. انطلاق "تيدإكس نيشتمان" غداً السبت في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- ينطلق يوم غد السبت مؤتمر (تيدإكس نيشتمان) في مدينة أربيل بحضور نحو 1200 مشارك، وذلك برعاية كوردستان 24.

وسيتبوأ على خشبة المسرح 15 متحدثاً من داخل كوردستان وخارجها يتناولون قصص نجاحهم في المؤتمر الدولي السادس الذي يهدف لإبراز مواهب الشباب وقدراتهم.

وبالإضافة إلى مدن إقليم كوردستان، سيشارك ضيوف من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في المؤتمر الذي يحظى بتغطيات إعلامية مكثفة.

وسيسلط المؤتمر- الذي يحضره نحو 40 رائداً في الأعمال والشركات الناشئة- الضوء على تبادل الأفكار والأنشطة الأكاديمية والمناقشات المفتوحة وغيرها.

وستعمل كوردستان 24 على تغطية واسعة لفعاليات المؤتمر الذي سيشارك فيه 150 متطوعاً.

وتيد (TED بالإنكليزية) اختصار لتكنولوجيا وترفيه وتصميم، وهو سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة عالمياً.

وينظم المؤتمر سنوياً في أكثر من 160 دولة، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر العديد من قصص النجاح، إذ سيتضمن ورشتي عمل.