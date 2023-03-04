سیاسة

تأجيل إجتماع مؤسستي الانتخابات للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني

" الحزب الديمقراطي الكوردستاني متفق على أن تقرر المكونات مصيرها بنفسها "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) –تأجل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم السبت  بين مؤسستي الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بدعوة من الاتحاد الوطني الى يوم الاثنين المقبل وفق المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24.

وكان  الاجتماع الأخير للمؤسستين خلص إلى "الاتفاق على الدوائر الأربع وتوزيع المقاعد بموجب بيانات وزارة التجارية العراقية، فضلاً عن اعتماد القائمتين الانتخابيتين، واستخدام سجل الناخبين المعتمد لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية" بحسب تصريح مسؤول القسم القانوني في مؤسسة إنتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوار محمد لكوردستان 24 .

ووفقا لمسؤول القسم القانوني في الديمقراطي الكوردستاني كان من المفترض أن يتركز إجتماع اليوم على مقاعد الكوتا ووضع آلية لتعديل قانون الانتخابات وزيارة القوى السياسية الاخرى ، مشيرا أن الديمقراطي الكوردستاني متفق على أن تقرر المكونات مصيرها بنفسها ".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف