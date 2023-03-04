تأجيل إجتماع مؤسستي الانتخابات للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24 ) –تأجل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم السبت بين مؤسستي الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بدعوة من الاتحاد الوطني الى يوم الاثنين المقبل وفق المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24.

وكان الاجتماع الأخير للمؤسستين خلص إلى "الاتفاق على الدوائر الأربع وتوزيع المقاعد بموجب بيانات وزارة التجارية العراقية، فضلاً عن اعتماد القائمتين الانتخابيتين، واستخدام سجل الناخبين المعتمد لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية" بحسب تصريح مسؤول القسم القانوني في مؤسسة إنتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوار محمد لكوردستان 24 .

ووفقا لمسؤول القسم القانوني في الديمقراطي الكوردستاني كان من المفترض أن يتركز إجتماع اليوم على مقاعد الكوتا ووضع آلية لتعديل قانون الانتخابات وزيارة القوى السياسية الاخرى ، مشيرا أن الديمقراطي الكوردستاني متفق على أن تقرر المكونات مصيرها بنفسها ".