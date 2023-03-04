سیاسة

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

"لاول مرة إرسال جسور تكتيكية للدبابات والعربات المدرعة "
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العالم

 أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، 4 أذار عن أرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتكون بشكل أساسي من الذخائر، لكنها ستشمل للمرة الأولى جسورا تكتيكية لتحريك الدبابات والعربات المدرعة.

ويمكن للقوات الأوكرانية استخدام الجسور بعدما تدربت في "مناورة الأسلحة المشتركة"، التي تعني الاستخدام المنسق للقصف المدفعي مع التحركات الهجومية للدبابات والعربات المدرعة، بهدف استعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ الحرب في أوكرانيا قبل عام.

وسيجري إرسال الذخيرة الإضافية للمساعدة في تعزيز المخزونات الأوكرانية تحسبا لهجوم الربيع.

وقال جاك واتلينغ، الباحث الكبير في المعهد الملكي للخدمات الموحدة، ومقره لندن، "الجسور الهجومية ضرورية لعمليات الأسلحة المشتركة، فهي تسمح للمركبات المدرعة بعبور الأنهار الضيقة والخنادق التي من شأنها أن تتسبب في إبطاء قوة كاملة".

وأضاف "الأهم من ذلك، أن الجسور ضرورية فقط للعمليات الهجومية مما يظهر أن الولايات المتحدة تعد أوكرانيا لمواصلة استعادة أراضيها".

 

المصدر: سكاي نيوز

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