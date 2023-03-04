سیاسة

هزة ارتدادية بقوة 4.4 درجات تضرب ولاية أديامان التركية

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ترکیا

أربیل (كوردستان 24 ) - ضربت هزة ارتدادية، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، 4 أذار ولاية أديامان جنوبي تركيا.

وذكر معهد الزلازل التركي، في بيان، تابعته كوردستان 24  أن هزة ارتدادية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بولاية أديامان جنوبي تركيا.

وضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من الشهر الحالي، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

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