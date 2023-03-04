سیاسة

عبد السلام برواري : أتخذنا خطوات جيدة في إجتماعات الانتخابات البرلمانية الكوردستانية

" نتمى أن يكون لموقف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني تأثيراً إيجابياً على الاجتماعات المقبلة "
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد عبدالسلام برواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،"أن الاجتماع الاخير للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني كان إيجابيا وأتخذت خطوات جيدة بخصوص موضوع الانتخابات البرلمانية الكوردستانية .

وأعرب برواري العضو المفاوض في آجتماعات الحزبين حول موضوع الانتخابات عن أمله في تصريحات لكوردستان 24 ،أن يكون لموقف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طلاباني وقع إيجابي ومؤثر في الاجتماع المقبل ، والذي قال : " يجب أن يقرر المكونات مصيرهم بأنفسهم ".

ولفت عبدالسلام برواري "أن المهم في إجتماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الاتفاق حول آلية إجراء الانتخابات ".

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