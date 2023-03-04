نائب يحذر: العراق مُعرّض لكارثة بيئية وإنسانية

أربيل (كوردستان 24 ) - قال النائب عن لجنة النفط والطاقة باسم الغريباوي، السبت، 4 أذار إن العراق دخل "مرحلة حرجة" بسبب شح المياه.

وأضاف الغريباوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته كوردستان 24 أن "30 بالمئة من الاستحقاقات المائية فقط تدخل البلاد ما انعكس على محافظات جنوبية ومنها واسط التي تعاني من تحجّر الجداول والأنهر".

ودعا الغريباوي، إلى "تحرك دبلوماسي باتجاه دول المنبع، إضافة إلى استخدام ملفات وأوراق ضغط على هذه الدول منها الملف الاقتصادي لأنَّ العراق معرض لكارثة بيئية وإنسانية في حالة استمرار شح المياه بهذا الشكل"، واصفاً تحركات وزارتي الموارد المائية والخارجية بـ"الضعيفة".