سیاسة

مسرور بارزاني: لطالما أردت لشبابنا الاعتماد على أنفسهم

author_image مظفر مزوري
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أربيل كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مشاركته في فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر تيديكس نيشتمان، أنه لطالما أراد للشباب الكورد أن يعتمدوا على أنفسهم وقدراتهم، وبدورها تقوم الحكومة بدعمهم.

وفي كلمة ألقاها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في انطلاق فعاليات مؤتمر تيديكس نيشتمان بنسخته السادسة "شارك هذا العام عدد كبير من الشباب في هذا الحدث، وهذا يدل على روح الابتكار والابداع لدى شبابنا، وهذه كانت رغبتنا منذ سنوات".

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته "لطالما أردت لشبابنا أن يعتمدوا على أنفسهم وقدراتهم، وخلق فرص عمل لانفسهم وللاخرين، وسندعمهم كحكومة بكل ما نستطيع".

وهنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني منظمي الفعالية وقال "أتمنى لكم التوفيق والنجاح عاماً بعد عام، وأن تصنعوا فعاليات أفضل، وتحققوا كل أحلامكم".

 

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