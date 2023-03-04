17 قتيلا على الأقل جراء حريق بمستودع وقود في إندونيسيا

أربيل (كوردستان24)- قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب عشرات في العاصمة الإندونيسية الجمعة بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء حسبما أعلن الجيش.

وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع بعيد الثامنة مساء (13,00 ت غ) في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

وقال حاكم جاكارتا هيرو بودي هارتونو في تصريح سابق "هناك 14 قتيلا" و42 جريحا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال بحال حرجة، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى لتبلغ 17.

وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، حسب عبد الرحمن.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التحقق من صحتها، أشخاصًا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسنة لهب تتصاعد خلفهم.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في شمال العاصمة ساتريادي غوناوان لوكالة فرانس برس إنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوباً انفجر في المستودع.

وقال إن عناصره البالغ عددهم أكثر من 250، تحركوا سريعا لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى مناطق سكنية قريبة.

المصدر: AFP