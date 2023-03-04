سیاسة

17 قتيلا على الأقل جراء حريق بمستودع وقود في إندونيسيا

author_image مظفر مزوري
العالم إندونيسيا حريق مستودع الاطفاء التحقيقات قتلى جرحى

أربيل (كوردستان24)- قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب عشرات في العاصمة الإندونيسية الجمعة بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء حسبما أعلن الجيش.

وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع بعيد الثامنة مساء (13,00 ت غ) في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

وقال حاكم جاكارتا هيرو بودي هارتونو في تصريح سابق "هناك 14 قتيلا" و42 جريحا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال بحال حرجة، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى لتبلغ 17.

وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، حسب عبد الرحمن.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التحقق من صحتها، أشخاصًا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسنة لهب تتصاعد خلفهم.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في شمال العاصمة ساتريادي غوناوان لوكالة فرانس برس إنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوباً انفجر في المستودع.

وقال إن عناصره البالغ عددهم أكثر من 250، تحركوا سريعا لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى مناطق سكنية قريبة.

المصدر: AFP

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف