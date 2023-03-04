البنك المركزي العراقي يهنئ مسرور بارزاني على اطلاق مبادرة " حسابي "

هنأ نائب محافظ البنك المركزي العراقي مسرور بارزاني على الإعلان عن مشروع "حسابي" ، قائلا إنه مشروع متقدم.

وقال عمار خلف ، نائب محافظ البنك المركزي العراقي ، لكوردستان 24 اليوم السبت 4 آذار "أهنئ مسرور بارزاني لإعلانه مشروع" حسابي"،مشيرا أنه مشروع دولي متقدم .

وبشأن استقرار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ، قال عمار خلف إنهم يخططون لمنح الدولار للشركات في إقليم كوردستان.

وكان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان أعلن ، الثلاثاء ، تحويل رواتب نحو 850 موظفا في مستشفى النساء والولادة في أربيل رقميا إلى حسابات بنكية جديدة في الأيام المقبلة.

وجاء في كلمة رئيس الحكومة "بدءاً من حزيران سنعمل على ضمان دفع رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وقوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان رقميًا خلال العامين المقبلين".

وفي جانب أخر من كلمته ، أوضح مسرور بارزاني أن (حسابي) سيوفر طريقة آمنة وشفافة ومريحة لموظفي الحكومة والمتقاعدين لتلقي رواتبهم من خلال شبكة من أجهزة الصراف الآلي ،(ATM)، والتي سيتم وضعها في 1000 موقع على مستوى إقليم كوردستان.

وتابع رئيس الحكومة "بفضل هذه المبادرة ، سيتمكن موظفو القطاع العام من الوصول إلى الخدمات المصرفية الحديثة ، بما في ذلك القروض والادخار والتحويلات المحلية والدولية وكمية السحب الدولية والمدفوعات الرقمية عبر الإنترنت ".