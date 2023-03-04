ميلوني تنفي مسؤولية حكومتها في مقتل مهاجرين غرقاً قبالة سواحل إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- نفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت مسؤولية حكومتها في حادث غرق أودى بحياة 69 مهاجراً على الأقل في جنوب إيطاليا، بعد تعرضها لانتقادات.

وقالت خلال إحاطة صحافية في أبو ظبي على هامش زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة "الوضع بسيط ولكنه مأساوي: لم نتلق أي إنذار بوجود حالة طوارئ من فرونتيكس"، وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي.

ويحقق القضاء الإيطالي في تأخر وصول فرق الإنقاذ عقب غرق قارب مهاجرين الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا (جنوب)، فيما ارتفعت حصيلة المأساة السبت إلى 69 قتيلاً بعد اكتشاف جثة طفل يبلغ حوالي ثلاث سنوات.

وكانت "فرونتكس" أشارت إلى أن إحدى طائراتها الدورية رصدت مساء السبت زورقاً بحمولة زائدة غادر إزمير في تركيا متوجهاً إلى إيطاليا، وأبلغت السلطات الإيطالية.

ودافعت ميلوني عن حكومتها قائلة "لقد بذلنا دائمًا كل ما في وسعنا لإنقاذ الأرواح بمجرد إخطارنا بوجود مشكلة، وفي هذا الملف، (...) لم يتم تحذيرنا".

وأثارت المأساة موجة غضب واسعة وانتقادات لحكومة جورجيا ميلوني المعروفة بمواقفها المناهضة للمهاجرين، ودعت المعارضة إلى استقالة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

ووجه رئيس بلدية كروتوني فينشنزو فوتشي اللوم لميلوني بسبب غياب الحكومة بعد حدوث المأساة.

وكتب "المجتمع في كروتوني الذي أصيب بألم شديد انتظر منكم رسالة، مكالمة، أو إشارة، لكنها لم تصل".

وقالت ميلوني زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا "أبحث عن حلول، لا تستطيع إيطاليا حل المشكلة بمفردها، ولكن لتجنب موت المزيد من الناس، يجب وقف انطلاق الرحلات غير الشرعية".

وتُعتبر قضية الهجرة موضوعاً سياسياً حساساً جداً في إيطاليا.

وموقع إيطاليا الجغرافي يجعلها وجهة لطالبي اللجوء، ووصل إليها مئات آلاف المهاجرين في السنوات الأخيرة.

وتشكو روما منذ فترة طويلة من عدد الوافدين إلى أراضيها، منتقدة شركاءها في الاتحاد الأوروبي لعدم مساعدتها على حل هذه القضية.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، بينهم 1700 قاصر، مقارنة بحوالي 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و4300 في العام 2021.