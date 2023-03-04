سیاسة

علاوي يطرح على الرئيس بارزاني مقترحاً بشأن قانون النفط والغاز الاتحادي

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اياد علاوي
اياد علاوي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي اليوم السبت إنه سيطرح على الرئيس مسعود بارزاني مقترحاً بشأن قانون النفط والغاز الاتحادي.

وأضاف علاوي في تصريح لكوردستان 24، أنه سيزور الرئيس بارزاني وسيطرح عليه مقترحاً بشأن مسوّدة قانون النفط والغاز. ولم يذكر توقيتاً محدداً للزيارة.

وأشار إلى وجود جدية لدى أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، كذلك أوضح أن الدستور نص على توزيع الواردات بين العراقيين بنحو منصف.

وعبّر علاوي عن ثقته بقدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على حل المشاكل مع الإقليم، لكنه لفت إلى وجود أطراف سياسية قال إنها تحاول عرقلة عمل رئيس الوزراء.

 

 

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