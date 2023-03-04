إيران تؤكد استعدادها التوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياه

أربيل (كوردستان 24)- شدد وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، اليوم السبت، على وجوب إيجاد حلول مناسبة لأزمة المياه مع الدول الإقليمية، فيما أكدت إيران استعدادها للمساهمة في التوصل لحلول تحافظ على المصالح المشتركة.

وأكد وزير الزراعة للوكالة الحكومية الرسمية خلال حضوره حلقة نقاشية للملتقى الدولي الخاص بأزمة المياه أن "هذه المؤتمرات توفر أرضية واسعة من الدراسات التي تحدد مشكلة المياه ووضع المعالجات المناسبة لها"، مشيراً إلى أن "تسلسل العراق يقع بالمرتبة الخامسة ضمن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، ولا بد من إيجاد حلول مناسبة لجميع الأطراف لتوفير مياه كافية للزراعة والاستخدامات البشرية".

بدوره قال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية علي صالح بور للوكالة الحكومية الرسمية "جئنا هنا للمساعدة في حل الأزمة المائية بين البلدين، ونسعى لفهم التحديات بشكل أفضل"، مؤكداً "سعي بلاده للعمل لحل مشاكل المياه من وجهة نظر غير سياسية والحفاظ علی المصالح الإقليمية لكل من العراق وإيران".

وأكد بور أنه "يمكن تدارك الوضع من خلال الشراكة البناءة بين العراق وإيران"، منوهاً أن "وضع التغيرات المناخية على مستوى المياه والهواء خطير للغاية، وعلى المسؤولين في البلدين الانتباه لذلك".

بدوره أوضح أمين عام ملتقى بحر العلوم إبراهيم بحر العلوم للوكالة الحكومية الرسمية أن "عقد هذا الملتقى يهدف إلى مناقشة الأزمات بصيغة اجتماعية بعيداً عن الأجواء المتشنجة"، مشيراً إلى "حضور المعنيين لمناقشة آفاق التعاون المشترك في إدارة المياه إقليمياً".

وأضاف "ضمت الحلقة النقاشية الأولى مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فضلاً عن ممثلين من إيران وباحثين وأكاديميين".