سیاسة

السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى مصر

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، 5 أذار العاصمة بغداد متوجها الى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية. 

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان  إن "الأخير غادر العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية".

وفي وقت سابق أعلنت مصادر مطلعة أن السوداني سيجري زيارة رسمية لمصر يوم الأحد يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما أشارت الى أن الجانبين سيبحثان عددا من الملفات الاقتصادية والامنية والسياسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

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