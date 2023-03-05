في ذكرى الانتفاضة.. "الديمقراطي الكوردستاني" يدعو الى تعزيز وحدة الصف الكوردي

أربيل (كوردستان24)- دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان، كافة الأطراف السياسية الكوردية الى توحيد الصف، وذلك في ذكرى انتفاضة الخامس من آذار مارس.

وجاء في البيان، ان يوم "5 آذار، هو يوم هام وهادف في تاريخ حركة تحرير أمتنا وجميع الكورد المخلصين وهو نقطة تحول أخرى في سلسلة نضالات شعبنا بكل شرائحه".

وأضاف ان "الانتفاضة كانت دائما شرفا لتاريخ حركة التحرر الكوردية لتحقيق الأهداف المشروعة وإحقاق الحقوق المنتهكة، وكانت نتاج نضال ودماء أبناء أمتنا والبيشمركة الشجعان".

ودعا البيان جميع القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية الى تعزيز وحدة الصف الكوردي، ووضع خطط لحل القضايا والخلافات الراهنة، مؤكدا ان الوضع السياسي في إقليم كوردستان والعراق يواجه تغيرات مهمة، مؤكدا الحاجة الى مزيد من التعاون والتكاتف بين كافة الأطراف بهدف تعزيز موقف الإقليم السياسي والدبلوماسي.