في ذكرى 5 آذار.. نيجيرفان بارزاني يدعو لـ"التلاحم واستقاء الدروس" من الانتفاضة

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد في رسالة، شعب كوردستان الى وحدة الصف والتلاحم، واستقاء الدروس من انتفاضة الخامس من آذار 1991.

وجاء في الرسالة "أبارك الذكرى الثانية والثلاثين لانتفاضة آذار 1991 المجيدة للعوائل الشامخة لشهداء الانتفاضة وشهداء كوردستان كافة والبيشمركة الأبطال وجميع شعب كوردستان بكل مكوناته. نحيي بتقدير وإجلال ذكرى الشهداء ونصلي على أرواحهم الطاهرة".

وأضاف "الانتفاضة كانت نهضة تاريخية وحاسمة من جانب عموم جماهير شعب كوردستان بكل طبقاتهم وشرائحهم ومكوناتهم. حيث انتفضوا بمساندة البيشمركة والجبهة الكوردستانية ضد الظلم والاستبداد، ووضع البيشمركة وأبناء كوردستان أرواحهم على أكفّهم وواجهوا الموت في سبيل الحياة ومستقبل أفضل لشعب كوردستان".

وتابع "كانت وحدة الصف والتلاحم نواة الانتصار في الانتفاضة التي حققت كل مكاسب شعب كوردستان في الحرية والبرلمان والحكومة والفدرالية وتثبيت الحقوق في دستور العراق الاتحادي. والآن، على شعب كوردستان بكل مكوناته وقواه وأطرافه السياسية استقاء دروس النصر من الانتفاضة. عليهم أن يتخذوا من وحدة الصف والتلاحم وقبول الآخر والعمل المشترك أساساً لتحقيق النجاح ومستقبل أفضل لشعبنا".

وقال "في هذه الذكرى المجيدة، نجدد التأكيد على أن كل جهودنا وإمكانياتنا ستكون مكرسة من أجل أن نعمل كلنا معاً في سبيل تحقيق الأهداف المباركة للانتفاضة وتحقيق الأماني التي قدم الشهداء أرواحهم في سبيلها. فكما انتصرنا في الانتفاضة معاً، وانتصر شعب كوردستان بكل ألوانه ومكوناته معاً، فإن النجاح الآن وضمان مستقبل أفضل لشعب كوردستان يتحقق فقط من خلال وحدة الصف والتلاحم والعمل معاً وقبول بعضنا البعض".