مسرور بارزاني: الانتفاضة شكلت منعطفاً في تأريخ شعب كوردستان وكفاحه

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الشعب الكوردي بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاق انتفاضة الشعب الكوردستاني في آذار 1991، مضيفاً أن الانتفاضة شكلت منعطفاً في تأريخ شعب كوردستان وكفاحه للخلاص من الظلم والقمع والاحتلال.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم "مع الإطلالة السنوية الثانية والثلاثين لانطلاق الانتفاضة المجيدة والمبجّلة للشعب الكوردستاني في آذار عام 1991، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين وبواسل البيشمركة وعوائل الشهداء الأكارم".

وأضاف بارزاني "إن انتفاضة 1991 المجيدة، لم تكن إلّا ثمرة تكاتف القوى الكوردستانية جنباً إلى جنب مع مختلف مكونات كوردستان وطبقاتها وشرائحها، وقد شكّلت منعطفاً في تاريخ نضال شعب كوردستان وكفاحه للخلاص من الظلم والقمع والاحتلال، وتنفس رحيق الحرية".

وأشار رئيس الحكومة الى أنه "كانت الانتفاضة رسالة واضحة وجليّة من الشعب الكوردستاني إلى العالم قاطبة، رفضاً للتسلّط والاحتلال، وتوقاً للعيش بعز وكرامة".

وأكد بارزاني قائلاً "في هذه الذكرى المباركة نؤكد على تعاضد الوطنيين من شعب كوردستان وتآزرهم في سبيل الدفاع عن منجزاته الوطنية وحقوقه الدستورية التي لن ندخّر جهداً في الذود عنها بكل السبل، ولن نساوم عليها أو نتنازل عنها، وسنمضي قدماً في مسيرة إعمار كوردستان وازدهارها".

وأنهى رئيس الحكومة بيانه قائلاً "في الذكرى السنوية للانتفاضة، ننحني إجلالاً وإكباراً لشهدائها الخالدين، وجميع شهداء كوردستان".