سیاسة

الرئيس بارزاني: إقليم كوردستان ثمرة الانتفاضة ويجب الحفاظ على "الإنجاز التاريخي"

author_image سوار أحمد
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني اقليم كوردستان انتفاضة آذار

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد، ان الكيان السياسي لإقليم كوردستان، هو ثمرة لانتفاضة الخامس من آذار مارس، مشيرا الى ضرورة الحفاظ على هذا "الإنجاز التاريخي".

وفي رسالة بمناسبة الذكرى الـ 32 لانتفاضة 1991، قال الرئيس بارزاني "أثبتت الانتفاضة للأصدقاء والأعداء، أن الظلم والترهيب لا يمكنه أبدا إسكات إرادة الحرية لدى شعب كوردستان".

وأضاف أن "الانتفاضة هي واحدة من المفاخر الكبيرة والقيمة لشعب كوردستان، التي توحد فيها الشعب والبيشمركة والأحزاب السياسية، إضافة الى دقة التخطيط وبعد نظر القيادة السياسية الكوردستانية، والتي أصبحت عاملاً قوياً في تلك الحقبة المعقدة والمظلمة لنيل الحرية".

وقال الرئيس بارزاني في رسالته، إن "كيان إقليم كوردستان، الذي يعدّ أحد ثمار انتفاضة شعب كوردستان، هو مكسب تاريخي لشعب كوردستان وينبغي الحفاظ عليه وحمايته، وألا يتم بأي شكل إضعاف هذا المكسب أو التفريط بالأهداف التي انتفض من أجلها شعب كوردستان".

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