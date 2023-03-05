أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 116

أربيل (كوردستان 24 ) - شهدت ماريا برانياس موريرا حربين عالميتين والحرب الأهلية الإسبانية، ونجت من جائحة كورونا، لتصبح أكبر شخص معمر في العالم بعمر 116 سنة.

واحتفلت موريرا الإسبانية الجنسية المولودة في الولايات المتحدة بعيد ميلادها الـ 116، ليصفنها كتاب "غينس" للأرقام القياسية كأكبر شخص معمر في العالم.

وفي تقرير اليوم الأحد 5 اذار أشارت شبكة "سي بي أس" الأمريكية إلى أنه على الرغم من كبر سن موريرا، إلا أنها لا تزال تتمتع بذاكرة جيدة ولها صفحة خاصة على شبكة "تويتر".

وقالت الشبكة: "تنشر موريبا غالبًا على تويتر باللغة الكاتالونية ما يشمل تأملات في حياتها الحالية، وذكرياتها من السنوات الماضية، وحتى وصفات أكلة Paella التي تعد طبقًا شهيرًا في إسبانيا".