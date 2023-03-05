مبابي يصبح أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان في عمر 24 عاما

أربيل (كوردستان24)- بات نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ فريقه، عقب مساعدة فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة مؤقتا بعد الفوز 4-2 على ضيفه نانت السبت.

وتربع مبابي على عرش هدافي النادي الباريسي برصيد 201 هدف في مختلف المسابقات، بعد أن كان متساويا مع الأوروغوياني اديسنون كافاني. وجاءت أهداف مبابي في 247 مباراة منذ انتقاله إلى سان جرمان قادما من موناكو في صفقة ضخمة.

وهز مبابي صاحب الـ 24 عاما الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع، ليسجل هدفه 201 بقميص سان جرمان في جميع المسابقات وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.

ونظم النادي احتفالا قصيرا بعد صفارة النهاية، تضمن رفع صورة ضخمة لمبابي في استاد بارك دي برينس.

وقال مبابي "من المميز جدا وجودي هنا، آخر مرة تحدثت فيها هنا حين أعلنت عن بقائي (بعد تمديد العقد)، ومن الشرف لي أن أكون الهداف التاريخي للنادي.

"من الامتياز أن أكون لاعبا في سان جرمان، وأن ألعب بهذا القميص التاريخي، في أكبر أندية فرنسا".

تقدم سان جرمان، الذي يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل بهدف تعويض خسارته على أرضه 1-صفر في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، 2-صفر في غضون 17 دقيقة عبر ليونيل ميسي وجاون هادجام بالخطأ في مرماه.

ونجح نانت في فرض التعادل قبل الاستراحة بهدفي لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جاناجو.

لكن فريق المدرب كريستوف جالتييه حصد نقاط المباراة الكاملة بعد هدف لدانيلو عقب مرور ساعة وضربة مبابي الأخيرة رافعا رصيده إلى 63 نقطة من 26 مباراة.

ويزور أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني ملعب استاد رين الأحد.

وكانت انطلاقة سان جرمان حالمة، حين افتتح ميسي التسجيل بعد 12 دقيقة بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى بعد تمريرة فابيان رويز العرضية.

وبعد خمس دقائق تصدى الحارس ألبان لافون لمحاولة نونو منديس، لكن الكرة اصطدمت بهادجام الذي كان تحت ضغط من نوردي موكيلي ليسجل هدفا عكسيا ويتقدم أصحاب الضيافة 2-صفر.

لكن في الدقيقة 31 سدد بلاس كرة مخادعة في شباك جيانلويجي دوناروما ليقلص الفارق، ثم خطف جاناجو التعادل قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وانتفض سان جرمان في آخر ربع ساعة حين أعاد دانيلو التقدم بضربة رأس بعد تمريرة مبابي العرضية، قبل أن يحرز الأخير هدفه القياسي بقدمه اليسرى داخل منطقة الجزاء.

وكانت الأمسية رائعة لسان جرمان، لكن عكر صفوها استبدال موكيلي بسبب مشكلة بالكاحل قبل أن يتجه قلب الدفاع ماركينيوس إلى غرفة الملابس في الدقيقة 75 بسبب مشكلة بالظهر كما يبدو.

وفي وقت سابق، تعرضت آمال لانس في التأهل لدوري الأبطال لضربة أخرى حين تعادل 1-1 مع ليل.

ورغم أن لانس يحتل المركز الثالث حاليا بعد التعادل برصيد 51 نقطة اكتفى الفريق بفوز واحد في آخر سبع مباريات بالدوري، ويبدو مهددا من مطارديه موناكو وستاد رين.

تقدم لانس بهدف سجله جوزيه فونتي في مرماه بالخطأ وتعادل جوناثان ديفيد بعد الاستراحة.