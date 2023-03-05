وزير التعليم: أكثر من 70 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران

أربیل (كوردستان 24 ) - صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، 5 أذار بأن عشرات الآلاف من الطلبة العراقيين يواصلون دراستهم في المعاهد والجامعات الإيرانية.

جاء ذلك في حديث أدلى به لوسائل إعلام إيرانية على هامش زيارته لطهران تلبية لدعوة رسمية وجهها له وزير العلوم الإيراني.

وقال العبودي في تصريحه، إن الغرض من هذه الرحلة هو توقيع مذكرة تفاهم وتطوير التعاون العلمي بين إيران والعراق، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب والخبرات العلمية.

وتحدث حول مذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها، قائلا: كان لدينا العديد من التعاون في الماضي وافتتاح فرع من جامعة طهران في العراق هو أحد اوجه هذا التعاون العلمي.

واعتبر العبودي أن تبادل الخبرات بين البلدين مهم وله أثر إيجابي على العلاقات بين البلدين، حيث يدرس اليوم أكثر من 70 ألف طالب عراقي في إيران وتعزيز التعاون الأكاديمي مهم جدا في هذا الصدد.