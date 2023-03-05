سیاسة

العراق يبدي استعداه في إنضاج العمل المشترك والتعاون مع مصر

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في إطار زيارته الى القاهرة التي وصلها الى صباح اليوم الاحد، مؤكداً على استعداد العراق في انضاج العمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات مع جمهورية مصر.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان له اليوم "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف البيان "أبدى السيد رئيس مجلس الوزراء استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات".

وأشار البيان الى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "أعرب عن رغبة مصر  واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة".

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