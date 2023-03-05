السوداني يؤكد رغبة العراق بتفعيل اللجان المشتركة مع مصر

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رغبة العراق بتفعيل اللجان المشتركة مع مصر، فيما أشار نظيره المصري مصطفى مدبولي إلى أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي ترأسا، اليوم الأحد، المباحثات الرسمية التي عُقدت بين وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للسوداني إلى العاصمة القاهرة، التي وصلها صباح اليوم".

وأكد السوداني خلال اللقاء على "العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات"، معرباً عن سروره "لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري".

وشدد على "رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ"

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري "أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم"، لافتاً إلى "رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، في ما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة".

وبحسب البيان فإن الجانب العراقي "أعرب عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران القادمين".