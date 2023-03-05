الأمم المتحدة تطالب الوفاء بوعد جمع مئة مليار دولار لصالح الدول النامية

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعدها جمع مئة مليار دولار لصالح الدول النامية.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لـ"مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً" الذي انطلقت فعالياته بالدوحة الأحد ويستمر حتى 9 آذار مارس الجاري تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار".

وأضاف غوتيريش في كلمته أنه "يتوجب على الدول الأقل نمواً أن تحدث ثورة لدعم العمل المناخي لأنها تنتج أقل من 4 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة".

ولفت إلى أن "الكارثة تكمن في أن 7 من أصل 10 وفيات الكوارث المناخية تحدث في تلك الدول".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نمواً حتى تتمكن من التكيف والصمود في وجه التغيُّر المناخي".

وفي تغريدة عبر توتير عقب الكلمة، كتب غوتيريش "يجب على الحكومات والشركات والمجتمع المدني تحقيق العدالة المناخية لمن هم في الخطوط الأمامية للأزمة".

وشدد على أن "عصر الوعود الكاذبة يجب أن ينتهي الآن".

ويشهد المؤتمر المنعقد بالدوحة مشاركة 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل مساعدة الدول الأقل نمواً حول العالم، وحشد استثمارات لدفع عجلة اقتصاداتها، في مشاريع تحددها تلك الدول والتي تعتبر الأكثر إلحاحاً.