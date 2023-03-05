المعرض الدولي للسيارات في أربيل يستقطب ‌أكثر من 63 ألف شخص

أربيل (كوردستان 24)- استقطب المعرض الدولي للسيارات في أربيل، أكثر من 63 ألف شخص، وتم توقيع العديد من العقود لشراء السيارات الجديدة.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس 2 آذار (مارس) 2023، المعرض الدولي للسيارات (AUTO SHOW) بدورته الثامنة، بمشاركة 75 شركة من 13 دولة.

وتجوّل رئيس الحكومة بين أروقة المعرض، كذلك اطلع على أحدث السيارات والدراجات النارية وقطع الغيار التي تنتجها 10 من أشهر العلامات التجارية في العالم.

كما حضر عرضاً من عروض انجراف السيارات الرياضية (الدرفت) على أرض المعرض التي استمرت فعالياته من 2 وحتى 5 من الشهر الجاري.

وفي كلمة له، أعرب رئيس الحكومة عن سعادته بزيارة المعرض والتجوّل في أروقته، وأشاد بتنظيمه الجيد، وقال إن القائمين على ذلك نظموه بطريقة مذهلة.

وأضاف أن المعرض رفع الستار عن سيارات فخمة وأنيقة، مشيراً إلى أنه لمس حماسة لدى الكثيرين لشراء مثل هذه الأنواع من السيارات.

وقال رئيس الحكومة: "أتمنى أن يملك الجميع سياراتهم الخاصة، وأن يحققوا كل أمنياتهم".

وخلال فترة فعاليات المعرض، تم توقيع 288 عقد تبادل تجاري، بين شركات المعرض والشركات المحلية والمواطنين.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن أغلى سيارة تم بيعها في معرض أربيل، كانت 10 سيارات من طراز لامبورغيني، بسعر 400 ألف دولار أمريكي".

كما أن أرخص سيارة تم الكشف عنها كان ثمنها 12 ألف و500 دولار أمريكي.