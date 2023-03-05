دائرة الإعلام والمعلومات: مشروع حسابي سيخلق مزيداً من فرص العمل للمواطنين

أربيل (كوردستان 24)- تشهد آلية توزيع الرواتب تحولاً جديداً، خاصة وأن خدمة المدفوعات بالنظام الإلكتروني ومبادرة حسابي، تمثل أحدث الخطوات التي اتخذتها التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بمسيرة التحول الإلكتروني للشؤون الحكومية العامة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان، إن "مبادرة حسابي، التي أطلقها رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تشتمل على جملة من المزايا والفوائد سواء بالنسبة للمواطنين أو لاقتصاد إقليم كوردستان".

وأضافت أن "المزايا هي:

بالنسبة للمواطنين:

سهولة التعامل مع الحسابات وسلامتها، إذ أن تمويل الرواتب سيكون منتظماً وستُدفع في الوقت المناسب ودون طوابير، فضلاً عن الحد من مخاطر سرقة الرواتب والمدخرات.

للمنتجات المالية:

تحقيق دخل إضافي عبر وضع الأموال الراكدة (غير المتحركة) في المدخرات، أو شراء السلع أو تمويل النفقات الشخصية من خلال القروض الميّسرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية.

للمدفوعات الرقمية:

الدفع من خلال نظام الأون لاين لشراء السلع والخدمات المتاحة في شبكة الإنترنت، وذلك باستخدام البطاقات المصرفية، وإمكانية التحويل المالي بين الحسابات المختلفة بواسطة التطبيقات الهاتفية، واستلام الحوالات الدولية دون الحاجة إلى مكاتب الصيرفة والتحويل.

بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان:

زيادة المنتج المحلي نتيجة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي، ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نسبة القروض الفردية، وخلق فرص عمل في القطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع أداء الحكومة وشفافيتها، وإدراج المدفوعات الرقمية ضمن الخدمات العامة".

وأكدت الدائرة أن "هذه الخطوات، التي اتخذتها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تهدف إلى جعل معظم الشؤون الحكومية إلكترونية بما يسهم في الحد من الروتين المؤسساتي، من أجل التسهيل على المواطنين".