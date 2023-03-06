بعد روسيا.. العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام للهند خلال شهر شباط

أربيل (كوردستان24)- احتل العراق المركز الثاني كأكبر مصدر للنفط الخام الى الهند بعد روسيا التي أصبحت تزوّد ثلث إجمالي واردات الهند النفطية.

وكانت الهند التي هي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، تستقطب النفط الروسي في الاشهر الاخيرة الذي كان متوفرا بسعر مخفض بعد أن نبذه البعض في الغرب كوسيلة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لتقرير لصحيفة The Economic Time، فإن واردات الهند من النفط الخام من روسيا وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.62 مليون برميل يوميًا في فبراير/ شباط، حيث حصلت على حصة 35 في المائة، وهي الآن أعلى من الواردات المجمعة من الموردين التقليديين العراق والمملكة العربية السعودية.

واضافت ان "العراق، الذي تفوقت عليه روسيا للشهر الخامس على التوالي زود الهند في شباط 921.39 الف برميل يوميًا من النفط ليصبح ثاني أكبر مصدر للهند، بينما زودت السعودية 813.47 ألف برميلا يوميًا من النفط"، مبينة ان "إمدادات العراق والسعودية هي الأدنى في 16 شهرا".

واشارت الى ان "الإمارات تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح رابع أكبر مورد عند 570.04 الف برميل في اليوم، وصدرت الولايات المتحدة 248.430 الف برميل يوميا ".

واوضحت ان روسيا تبيع كميات قياسية من النفط الخام إلى الهند لسد الفجوة في صادراتها من الطاقة بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي الواردات في ديسمبر كانون الأول.