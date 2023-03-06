هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا

أربيل (كوردستان24)- ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر منطقة خليج إسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على موقعها الالكتروني، أن مركز الهزة يقع في خليج اسكندرون في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الهزة وقعت على عمق 5.39 كيلومتر تحت سطح البحر، وفق ما افادت وكالة الأناضول.

من جانبه، أفاد المركز الأورومتوسطي الجيولوجي بأن الهزة الأرضية جاءت بقوة 4.7 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الشمال السوري وجنوبي تركيا. ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار جراء الهزة.