علوم وتكنولوجيا

تقنية جديدة تشحن هاتفك خلال 5 دقائق فقط

author_image مظفر مزوري
العالم التكنولوجيا الالكترونيات شحن البطارية الهاتف ريدمي شاومي

أربيل (كوردستان24)- كشفت شركة ريدمي وهي علامة تجارية فرعية مملوكة لشركة الالكترونيات الصينية شاومي، عن تقنية شحن جديدة طورتها لتكون أسرع تقنية قادرة على شحن الهواتف في العالم حالياً.

وذكر موقع أندرويد أوثيرتي أن ريدمي استعرضت تقنيتها الجديدة مع هاتف "ريدمي نوت 12 ديسكفري" المجهز ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وتمكنت بفضل هذه التقنية من شحن بطارية الهاتف بنسبة 50% خلال دقيقتين و11 ثانية، ووصلت النسبة الى 100% خلال 4 دقائق و 54 ثانية.

وتعمل تقنية الشحن الجديدة مع شواحن بقدرة 300 واط، وتتفوق على تقنية الشحن التي تعمل بقدرة 240 واط، التي كانت استعرضتها ريدمي سابقاً مع هاتف "نوت 12 ديسكفري إيديشن".

كما أنها تتفوق على سرعات شركة "ريلمي" الصينية لتصنيع الهواتف، التي عرضت تقنية الشحن السريع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي يمكنها تشغيل هاتفها الجديد، "جي تي نيو 5" في أقل من 10 دقائق.

وقامت شركات الهواتف الصينية الاخرى بما في ذلك "ون بلس" بجعل الشحن فائق السرعة المعيار الذي يميز منتجاتها، ولكن أوقات الشحن الخاصة بهواتفها لا تزال أقل من شاحن ريدمي الاخير.

ومن المتوقع أن تظهر تقنية الشحن الجديدة مع بعض هواتف ريدمي التي قد تطرح في النصف الثاني من العام الجاري وفي عدد من الهواتف الجديدة ذات الفئة العالية تقنياً.

المصدر: وكالات

 

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