سیاسة

مجلس وزراء أقليم كوردستان يعقد إجتماعا اليوم

تقديم مشروع قانون " مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الفيدرالي "
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مجلس وزراء أقليم كوردستان
مجلس وزراء أقليم كوردستان
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) – يترأس  مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الإثنين ، 6 آذار.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام والمعلومات التابع للحكومة ، فإن البند الأول من الاجتماع سيخصص لعرض العمل الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم.

وسيكون البند الثاني من الاجتماع تقديم مشروع قانون (تنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفيدرالي).

وسيكون البند الثالث من الاجتماع فتح باب التأسيس وتسجيل الشركات في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

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