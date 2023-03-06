مجلس وزراء أقليم كوردستان يعقد إجتماعا اليوم

أربیل (كوردستان 24 ) – يترأس مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الإثنين ، 6 آذار.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام والمعلومات التابع للحكومة ، فإن البند الأول من الاجتماع سيخصص لعرض العمل الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم.

وسيكون البند الثاني من الاجتماع تقديم مشروع قانون (تنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفيدرالي).

وسيكون البند الثالث من الاجتماع فتح باب التأسيس وتسجيل الشركات في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.