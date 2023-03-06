انخفاض جديد في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في اقسامها الشرقية ويتحسن الطقس بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وتابع أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مع تساقط أمطار تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض بضع درجات في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".