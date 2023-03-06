قائممقام اربيل: الموظفون الاجانب العاملون في الاماكن العامة سيتعلمون اللغة الكوردية

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن قائممقام أربيل ووفقا لتوجيهات مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان ، بفتح دورات لتعليم اللغة الكوردية للموظفين الأجانب العاملين في الأماكن العامة ،أعطيت مهلة لغاية الاول من نيسان بإضافة اللغة الكوردية على لافتاتهم.

قال نبز عبد الحميد قائممقام أربيل ، اليوم الإثنين 6 آذار ، وخلال مشاركته في نشرة أخبار كوردستان 24 ،:" بعد توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان باعطاء المزيد من الاهتمام باللغة الام ، الكوردية ، واضافتها الى واجهات ولافتات المحلات العامة في كوردستان ، أتخذنا إجراءاتنا مع الجهات ذات العلاقة بتطبيقها وفقا للمهلة التي اعطيت للفنادق والمطاعم وجميع الاماكن إعتبارا من 25 شباط الى الاول من نيسان بخصوص اضافة اللغة الكوردية .

وتابع عبدالله : "إلى جانب اللغة الكوردية ، يُسمح بكتابة اللغات الاخرى على اللافتات وقوائم الطعام ، لكن يجب أن تكون اللغة الكوردية هي اللغة الرئيسية ، وأن تكون مكتوبة بطريقة (أكثر سمكًا وأكبر من اللغات الأخرى) ويجب عدم تجاهلها".

وأضاف قائممقام أربيل " يجب أن يتعلم الموظفون الذين يعملون في الفنادق والمطاعم والأماكن العامة اللغة الكوردية وفق التعليمات المحددة. وأصدر مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان تعليمات لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي ، تعليمات بهذا الخصوص منها فتح دورات اللغة الكوردية لهؤلاء الموظفين ".

ياتي هذا في وقت كان أوميد خوشناو محافظ أربيل أعلن في مؤتمر صحفي السبت (25 شباط 2023) إنهم أجتمعوا مع الأطراف المعنية لمناقشة تنفيذ قراري مسرور بارزاني ، رئيس حكومة إقليم كوردستان ، واللذين كانا بخصوص الحفاظ على اللغة الام .

وأوضح خوشناو "التعليمات تشمل كتابة اللافتات باللغة الكوردية في جميع المؤسسات والمكاتب الحكومية وغير الحكومية ، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمكاتب التمثيلية والقنصليات والمنظمات الأجنبية في إقليم كوردستان".