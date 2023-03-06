500 دونم من أراضي المزارعين الكورد ستتحول إلى قاعدة عسكرية في داقوق

أربیل (كوردستان 24 ) - وزارة الدفاع العراقية تحوّل 500 دونم من الأراضي الزراعية للمزارعين الكورد في منطقة داقوق إلى قاعدة عسكرية.

وبحسب مراسل كوردستان 24 ، فقد تم إرسال خطاب إلى دائرة الزراعة في داقوق ، لإعطاء 500 دونم من أراضي المزارعين الكورد في قرية "كولي تبة " لوزارة الدفاع العراقية لتصبح قاعدة عسكرية للقوات العراقية.

وقال ديلان بارزان مراسل كوردستان 24 إن جميع الأراضي التي خصصت لوزارة الدفاع العراقية تعود لمزارعين كورد وهي أراض زراعية.

وقال فهمي حبيب عضو مجلس القرية لكوردستان 24 "قبل ثلاثة أيام أبلغنا مكتب زراعة داقوق بإعطاء 500 دونم من الأراضي في قريتنا لوزارة الدفاع العراقية".

وأضاف "لقد أبلغنا عدد من البرلمانيين الكورد من منع هذا القرار ، وإذا تم تنفيذه فسنضطر لمغادرة قريتنا".

وتابع "كنا ندافع عن أنفسنا ضد العرب الوافدين ، لكننا لا نستطيع مواجهة الجيش".

وبحسب مراسلنا ، أرسلت مديرية زراعة كركوك كتاب احتلال 500 دونم من أراضي المزارعين الكورد إلى مكتب زراعة داقوق.لصالح القاعدة العسكرية للجيش العراقي .

ياتي هذا بعد أحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 ، حيث استؤنفت علميات التعريب في المناطق الكوردية ، رغم أنه في بداية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، قرر رئيس الوزراء محمد شيعي السوداني إعادة تفعيل لجنة المادة 140 ، لكن اللجنة لم يتم تفعيلها بعد.