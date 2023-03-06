ادارة شركة نفط البصرة تقرر إخلاء مقرها لوقوعها على الخط الزلزالي

أربيل (كوردستان 24 ) - قررت ادارة شركة نفط البصرة، اليوم الاثنين، 6 أذار إخلاء مقرها لوقوعه على الخط الزلزالي.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في وثيقة تابعتها كوردستان 24 ، إن "قرار ادارة شركة نفط البصرة بإخلاء بناية الزقورة جاء بناء على تقارير فنية من هيئة المشاريع وقسم السلامة في الشركة قبل أكثر من سنتين وبالتحديد في الرابع من أيلول عام 2021".

وأضاف أن "المبنى قد تضرر بشكل كبير نتيجة تعرضه للحرق مرتين ولأكثر من ساعتين الامر الذي ادى الى تلف المواد الانشائية للمبنى كما تعرض سرداب المبنى الى تسرب المياه لفترات طويلة ولارتفاع أكثر من 50 سم ما ادى الى تلف الوحدات الخرسانية للمبنى (الاسس والاعمدة والجسور الخرسانية)".

وأشار الى أنه "حرصا من ادارة الشركة في الحفاظ على سلامة أرواح منتسبيها و كإجراء قانوني ضمن سياقات السيطرة على المخاطر وبسبب دخول العراق ضمن خط الارتدادات الزلزالية خاصة بعد الزلزال الأخير الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، قررت ادارة الشركة إخلاء مبنى الزقورة وأجنحتها فقط وليس موقع باب الزبير كما يشاع مستندة بذلك الى قرار مجلس إدارتها".

وبين ناصر أن "الشركة تعمل بشكل انسيابي ومدروس لغرض إيجاد أماكن بديلة وملائمة تليق بمنتسبيها".