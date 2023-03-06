السفير العراقيّ بأنقرة: إعادة 82 عراقياً من تركيا الى البلاد

أربيل (كوردستان24)- أعلن السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الاثنين، عن إعادة 82 عراقياً عبر رحلتين بريتين إلى البلاد.

وقال اللجماوي لوكالة الأنباء العراقية، إن "السفارة العراقية في أنقرة باشرت بإعادة 82 عراقياً عبر رحلتين بريتين إلى العراق: الأولى من مركز الإيواء في أنقرة، على متنها نحو (20) مواطناً عراقيّاً تم إجلاؤهم من مناطق الزلزال، و الثانية من محافظة أضنة كان على متنها نحو (62) مواطناً عراقياً".

وأضاف، أن "السفارة العراقية باشرت بإصدار جوازات العبور الخاصة بهم من أجل تسهيل عودتهم إلى العراق بناءً على رغبتهم".