نيجيرفان بارزاني وحازم تحسين بك يبحثان أوضاع الإيزيديين في المخيمات

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وأمير الإيزيديين حازم تحسين بك ، يوم الاثنين، أوضاع الإيزيديين في مخيمات النازحين وفي سنجار وخارج البلاد.

وأفاد بيان لرئاسة الإقليم، ان الجانبين، أكدا على أهمية الاهتمام المتواصل بأحوال الإيزيديين وتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، لتمكين أبناء المنطقة من العودة إلى ديارهم، ومساعدتهم على مستوى إقليم كوردستان والعراق والعالم لإعادة إعمار سنجار والمنطقة عموماً.

وأكد نيجيرفان بارزاني، على مواصلة تقديم الدعم للإيزيديين وحماية حقوقهم في العراق وإقليم كوردستان،مقدما في الوقت نفسه تطمينات بأن عملية تحرير المختطفين والكشف عن مصائرهم ستستمر، وأنه لن يكون هناك تقصير في تأمين كل ما يلزم لتحريرهم ومساعدتهم.

من جانبه، عبر أمير الإيزيديين عن شكره وتقديره هو والإيزيديين للدعم والمساعدة المتواصلين من جانب نيجيرفان بارزاني لهم وخاصة في مجال تحرير المختطفين الإيزيديين والدفاع عن حقوقهم.

وشكلت نتائج الزيارات الأخيرة ولقاءات أمير الإيزيديين مع بابا الفاتيكان ومسؤولي الدول في أوروبا والمنطقة والعراق، محوراً آخر للقاء.