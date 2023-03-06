الاعمار والاسكان :  العراق بحاجة لاكثر من 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، 6 أذار عن حاجة العراق من الوحدات السكنية لحل أزمة السكن، فيما حددت أبرز مشاريع الطرق ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه"بحسب تقديراتنا فإننا بحاجة إلى من (2.5 -3) ملايين وحدة سكنية لحل هذه الأزمة، بالإضافة إلى إجراءات الدولة الأخيرة بتمليك المواطنين الأراضي الزراعية، فيكون الرقم مقبولاً".

وأضاف أن "هذا العدد يعتبر حاجة آنية، إلا إن ان هناك حاجة سنوية بسبب النمو على المدى البعيد، لأن هناك زيادة بالحاجة لتلك الوحدات بنحو 150 ألف وحدة نتيجة النمو السكاني كون المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة".

وحول خطط الوزارة لتطوير الطرق، أكد الحساني أن "الحزمة الأولى من المشاريع التي اطلقها رئيس الوزراء تعتبر هي الأهم والأكبر في تاريخ الوزارة والتي ستسهم في فك الاختناقات وتسهيل حركة المرور ببغداد بشكل كبير"، موضحا أن "المباشرة بها ستتم خلال الاشهر القليلة القادمة بعد إنهاء الإجراءات القانونية من تقديم العطاءات والاحالة".

وذكر أن "الوزارة بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عازمة على المضي في هذا المشروع"، موضحا أن "أبرز الطرق هو طريق الحلقي الرابع والذي سيرتبط بباقي الطرق الحلقية الاخرى".

وأكد أن "هذه الحزمة تتضمن إنشاء مجسرات أحدها فوق ساحة النسور وعلى طرق كثيرة اخرى"، لافتا إلى أن "العمل في طريق بغداد - الشعب سيكون ضمن وجبتين (صباحي ومسائي) لمراعاة السقف الزمني".

وحول الجهد الحكومي، أكد الحساني أن "الجهد الحكومي مشكل من اكثر من جهة منها محافظة بغداد وامانة بغداد والوزارة مساهمة أيضا من خلال شركاتها حمورابي واشور وأيضا شركة المنصور التي وفرت جهدا بشريا وكذلك شركة الفاروق التي ستدخل في هذا الموضوع".

وتابع ان "هناك دوائر بلدية مشاركة في الجهد بالمحافظات وهي الديوانية والسماوة وميسان".