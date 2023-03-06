القانونية النيابية تصدر قرارات جديدة بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات

أربيل (كوردستان 24 ) - قررت اللجة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، 6 أذار الموافقة على مقترحات النواب بخصوص تعديل بعض النقاط في مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "اللجنة عقد اجتماعها برئاسة النائب ريبوار هادي وبقية الاعضاء لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ "، مبينا أن "اللجنة ناقشت المقترحات المقدمة بشأن مواد وفقرات مقترح القانون بعد الانتهاء من قراءته القراءة الثانية في جلسة المجلس السابقة ".

وقررت اللجنة وفقا للبيان، "الاخذ بمقترح اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للمصوتين، واعتماد عمر 28 سنة للمرشح الى مجالس المحافظات و30 سنة لعضوية مجلس النواب، كما لا تزيد نسبة حملة الشهادة الاعدادية عن 20 % ، فضلا عن عدم شمول المرشح بإجراءات المسائلة والعدالة ".

وتابع البيان، أن "اللجنة قررت اكمال مناقشة باقي مواد القانون الى الاجتماعات القادمة".

وعلى صعيد متصل، قررت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم النيابية، عقد اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية كونها اللجنة الرئيسية ودراسة التعديلات المقدمة من قبلها في الأيام المقبلة في مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وأول امس السبت، أنهى مجلس النواب العراقي، تقرير ومناقشة 4 قوانين من ابرزها تعديل قانون الانتخابات المحلية

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".

وأخفق مجلس النواب العراقي في 23 شباط 2023، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرر إرجاء القانون الى جلسات اخرى.