مقر البارزاني: لا يمكن التقليل من شأن رسالة وأهداف الانتفاضة وجعلها حزبية

أربيل (كوردستان24)- شدد مقر البارزاني على أن انتفاضة شعب كوردستان لا يمكن التقليل من شأن رسالتها وأهدافها وجعلها حزبية وافراغها من جوهرها، موضحاً أن هناك أحزاب ومؤيدون لها يحاولون جعل هذه المناسبة حزبية واعتبار انفسهم أصحابها.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الاثنين 6 آذار 2023 "للاسف الشدید أنه في ذكرى الانتفاضة ، تحاول أحزاب ومؤيديها بجعل هذه المناسبة حزبية وأعتبار أنفسهم اصحابها أوهم من قاموا بها".

وأضاف البيان "كانت الانتفاضة نتيجة للوحدة والكفاح الشامل لجميع الاطراف، في الجبهة الكوردستانية، والبيشمركة والتنظيمات السرية وجميع فئات كوردستان المختلفة وأمتداد لنضال طويل ومستمر لشعب كوردستان".

وأشار بيان مقر البارزاني الى "أن للانتفاضة رسالة وأهداف قيمة ووطنية وقومية ولا ينبغي التقليل من شأنها وجعلها حزبية وأفراغها من جوهرها".

وأكد البيان على " أن الانتفاضة نجحت بجهود ومشقة جميع الأطراف، وبالتالي فإن المنفذ الحقيقي لهذا الحدث العظيم هو كوردستان بجميع الاحزاب والأطراف والشخصيات والمواطنين".