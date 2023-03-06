العراق يشارك في أعمال منتدى برلين الاقتصادي العالمي

أربيل (كوردستان24)- وصل نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله، اليوم الاثنين، إلى ألمانيا، للمشاركة في أعمال منتدى برلين الاقتصادي العالمي.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في بيان له " تلبية للدعوة التي وجهت إلى رئاسة المجلس من الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين، وصل نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبد الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية للمشاركة في منتدى برلين الإقتصادي، الأعمال التجارية المستدامة والاستثمارات المسؤولة".

وبين، أن" عبد الله سيعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق وألمانيا".

وقال نائب الرئيس في تصريح صحفي بحسب البيان: إن" المنتدى هو مشروع عالمي انطلق من عام 2014 ويستمر لغاية 2024، بالشراكة مع منظمات الحوكمة العالمية والحكومات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة والشركات متعددة الجنسيات".