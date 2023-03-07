سیاسة

وزيرة خارجية ألمانيا تُجري زيارة لإقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان المانيا اقليم كوردستان بغداد وزيرة الخارجية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإتحادية، أحمد الصحاف يوم الاثنين، أن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك تزور بغداد اليوم الثلاثاء، لتُجري لاحقا زيارة الى إقليم كوردستان.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك ستزور العاصمة بغداد يوم الثلاثاء، وستلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف، أنه "ستجري مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات ومنها الطاقة والاستثمار".

ومن المقرر أن تزور وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إقليم كوردستان لتجري مباحثات مع كبار قادة الإقليم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف