وزيرة خارجية ألمانيا تُجري زيارة لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإتحادية، أحمد الصحاف يوم الاثنين، أن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك تزور بغداد اليوم الثلاثاء، لتُجري لاحقا زيارة الى إقليم كوردستان.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك ستزور العاصمة بغداد يوم الثلاثاء، وستلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف، أنه "ستجري مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات ومنها الطاقة والاستثمار".

ومن المقرر أن تزور وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إقليم كوردستان لتجري مباحثات مع كبار قادة الإقليم.