سیاسة

حصيلة هجوم المقدادية ترتفع الى 11 ضحية ومصابا

author_image سوار أحمد
العراق ديالى المقدادية هجوم حصيلة القتلى

أربيل (كوردستان24)- قال مصدر أمني في ديالى اليوم الثلاثاء، ان حصيلة الهجوم المزدوج في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة، ارتفع إلى 8 ضحايا وثلاثة مصابين.

 وقال المصدر لكوردستان24، إن الهجوم أودى 8 مدنيين بين اسرة كاملة مؤلفة من محام وزوجته وأطفاله الاثنين واصيب 3 اخرون.

واستهدف مسلحون عائلة ومنزل احد شيوخ العشائر، وتلاه انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة المحامي مع أسرته في منطقة "الشاخة" قرية "الهزينية" 6 كم جنوب المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

ولا يزال الحادث قيد التحقيق، فيما تم فرض اجراءات امنية مشددة، وتكثيف انتشار القوات الأمنية في المنطقة.

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