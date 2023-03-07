حصيلة هجوم المقدادية ترتفع الى 11 ضحية ومصابا

أربيل (كوردستان24)- قال مصدر أمني في ديالى اليوم الثلاثاء، ان حصيلة الهجوم المزدوج في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة، ارتفع إلى 8 ضحايا وثلاثة مصابين.

وقال المصدر لكوردستان24، إن الهجوم أودى 8 مدنيين بين اسرة كاملة مؤلفة من محام وزوجته وأطفاله الاثنين واصيب 3 اخرون.

واستهدف مسلحون عائلة ومنزل احد شيوخ العشائر، وتلاه انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة المحامي مع أسرته في منطقة "الشاخة" قرية "الهزينية" 6 كم جنوب المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

ولا يزال الحادث قيد التحقيق، فيما تم فرض اجراءات امنية مشددة، وتكثيف انتشار القوات الأمنية في المنطقة.