مسرور بارزاني يزور مستشفى تم فيه تنفيذ مبادرة "حسابي" في اربيل

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يُجري رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 آذار مارس 2023، زيارة الى مستشفى النساء والولادة التعليمي في أربيل.

وتجري الزيارة في الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم، إلى المستشفى الذي يعد أحد الأماكن التي تم فيها تنفيذ مشروع "حسابي"، وهو برنامج مالي شامل لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق مبادرة "حسابي" لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرفها إلكترونياً.

وقال إن مبادرة "حسابي" تعد طريقة آمنة وشفافة ومناسبة لموظفي الحكومة والمتقاعدين، وبوسعهم استلام رواتبهم من خلال الصرافات الآلية المنتشرة في أكثر من ألف موقع بأنحاء إقليم كوردستان كافة.

وأضاف أنه "في الأيام القليلة المقبلة، وخلال المرحلة التجريبية للمبادرة، ستُوزع رواتب نحو 850 من موظفي المستشفيات النسائية والولادة في أربيل بصورة إلكترونية ومن خلال الحسابات المصرفية الجديدة للموظفين".

وتابع "سنوسّع المشروع، وسنعمل ابتداءً من شهر حزيران وخلال عامين على توزيع رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين والقوات الأمنية بصورة إلكترونية".

وأكد مسرور بارزاني أن "حسابي" واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، وتتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية، مشدداً على أن الحكومة ستمضي في توسيع المبادرة للتشجيع على ذلك.